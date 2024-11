Lapresse.it - Dianetti riparte a teatro da Roma con ‘Non ci pensare’

Tenere a bada l’ansia con una profonda risata a. E’ l’intento dici, titolo esplicativo del nuovo spettacolo di Andreano, classe 1987, decide di portare in scena non soltanto le ansie quotidiane che accomunano tutti noi, come quella di volare o essere giudicati, il terrore di un colloquio di lavoro, di un esame universitario o di un primo appuntamento, ma soprattutto le proprie, quelle di un artista che ha paura di dimenticare le battute o l’angoscia prima di una diretta televisiva. Attraverso un linguaggio schietto e coinvolgente,, mette in scena gag esilaranti per trasformare le sue paure in una risata collettiva, poiché la protagonista di questo spettacolo, oggi, è diventata una piaga sociale, subendo una metamorfosi e trasformandosi da quella che nasceva come essenziale risposta fisiologica per la sopravvivenza.