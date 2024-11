Oasport.it - Calcio femminile: il calendario della Nations League 2025. Le azzurre inaugurano la rassegna in casa

L’Italia scopre il suo cammino. Si delinea il quadrodiarrivata alla sua seconda edizione. Dopo il sorteggio, andato in scena lo scorso giovedì a Nyon, nella giornata odierna la Federazione continentale ha svelato ilfase a gironi che, per la Nazionale di Andrea Soncin, inizierà nella penultima settimana di febbraio. Nello specifico le(inserite nel gruppo 4lega A) cominceranno la loro avventura tra le mura amiche, affrontando prima il Galles (21 febbraio) e, successivamente, la Danimarca (25 febbraio). In primavera è invece prevista una doppia trasferta in terra scandinava, con le due sfide contro la Svezia (4 aprile) e nuovamente Danimarca (8 aprile). La terza e ultima tranche si disputerà invece al ridossostagione estiva, ovvero tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.