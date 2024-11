Ilfattoquotidiano.it - Women’s Worldwide Car of the Year, il premio dell’auto al femminile. Svelata la lista dei candidati

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ogni anno le auto più innovative del mondo si contendono il titolo diCar of the(WWCOTY), ununico nel suo genere, assegnato da una giuria internazionale composta da 81 giornaliste automotive provenienti da 55 Paesi e cinque continenti. Non si tratta di selezionare un’auto “per donne”: la valutazione delle giurate si basa su criteri come qualità, sicurezza, prezzo, design, facilità di guida e impatto ambientale, gli stessi parametri che ogni automobiconsidera quando sceglie un’auto.Con nomi in lizza come Alfa Romeo Junior, BMW X3, Porsche Macan, e Mini Aceman, ladeiè un mix eclettico che comprende dalle sport utility ai coupé, dalle city car elettriche alle hypercar da sogno. Ma soprattutto è la testimonianza di quanto stia cambiando il mondoa livello globale.