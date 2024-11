Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quarta giornata di A1. Bene Ranalli e Bettini

DI SERIE A1Chiara: SIS Roma a valanga sul Bogliasco e ancora in vetta a punteggio pieno. Nelle ventitré reti delle capitoline ben cinque sono dell’attaccante classe 1997.Dafne: scontro diretto senza storia in casa de L’Ekipe Orizzonte Catania che domina con il Plebiscito Padova. Quattro volte a segno l’attaccante 2003 del Setterosa.Elisa Monterubbianesi: resta ferma a zero punti la Vela Nuoto Ancona che viene battuta 13-17 dal Brizz Nuoto. La giocatrice classe 2005 però si mette in mostra con una performance magistrale da sette reti.Arianna Gragnolati: colpaccio da parteTrieste in casa del Rapallo. La 28enne è la migliore in acqua con un poker.