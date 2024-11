Calciomercato.it - Lazio, piccolo malore per Baroni: l’allenatore in ospedale

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

contrattempo per Marco, allenatore dellatrasferito innelle scorse oreInizia male la sosta del campionato per il tecnico della, il quale si era concesso quale ore in totale relax con la sua famiglia.Ricovero inper Marco– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Qualcheattimo di spavento per Marco, allenatore dellareduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Monza, la quarta di fila in campionato che ha portato la squadra biancoceleste a un punto dal primo posto in classifica attualmente occupato dal Napoli dopo il pareggio nel big match di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi.E così, all’indomani della vittoria dello U-Power Stadium,dellasi è concesso qualche ora in totale relax con la sua famiglia a Gubbio.