Formiche.net - La vittoria di Trump (non) nuoce alla salute dei dem. Anzi. La versione di Velardi

Non è infrequente che i suoi angoli di osservazione dei fatti, siano originali e scompaginino i piani. Sicuramente anti-convenzionale, marcatamente profondo. A tratti, abrasivo e provocatorio. D’altra parte, la sua è la prospettiva dei delusi che esce ddimensione romantica dell’idealismo. Claudio, direttore del Riformista, ma che nella sua vita è stato tante cose, domani ha organizzato un talk (in diretta a partire dalle 12 sui canali social del Riformista) che a una lettura superficiale dei relatori – Claudio Petruccioli, Piero Fassino, Lucia Annunziata, Claudia Mancina e Chicco Testa – potrebbe apparire dal gusto retrò. In realtà, più che un “dove siamo rimasti?” sarà un “dove andremo”. Anche lui, è parte in causa. Perché nel chiedersi che fine faranno i democratici dopo(questo il titolo dell’evento), c’è già una parziale assunzione di responsabilità politico-ideologica.