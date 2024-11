Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano Vittorie da grandi squadre

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La copertina va aanche senon è stata da meno. Davvero una bella giornata quella di serie B Nazionale per le nostre, con la Ristopro capace di battere a fil di sirena la Fabo Herons Montecatini, una delle favorite per la promozione grazie a una magia del suo playmaker, faro in questo avvio di stagione, Pierotti, e la General Contractor che sempre nel finale ha espugnato Ravenna. Andamenti uguali e punteggi finali simili conche ha vinto 67-65 eche ha prevalso 69-67 come uguale è ora la posizione in classifica delle due: dopo 10 giornate 10 punti per entrambe con bilancio in parità trae sconfitte e una posizione play-in (la novità di quest’anno, vi accedono le classificate dal settimo al dodicesimo posto) che viene confermata avvicinando quella playoff (prime sei) mentre la parti calde della classirfica si allontanano.