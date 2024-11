Ciak a febbraio per ‘I Cesaroni’ Amendola | Giulio tornerà da solo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una delle più amate e popolari fiction sta per tornare in tv. Il 242025 ci sarà il primode ‘I, come ha annunciato Claudioa ‘Verissimo’, ma “da”, dice all’Adnkronos l’attore. Un dettaglio che potrebbe far pensare all’assenza di Lucia, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Sulle nuove puntate massimo riserbo (“Non posso aggiungere altro”, dice), ma in attesa delle riprese de ‘I, nel futuro di Claudiopotrebbe esserci un prete: “Non l’ho mai interpretato e non dico altro”, dice ridendo. Nel frattempotorna in tv con la seconda stagione de ‘Il Patriarca’, serie da lui diretta e interpretata che andrà in onda a partire da venerdì 15 novembre in prima serata su Canale 5. Negli episodi si trasforma in Nemo Bandiera, un imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica ‘Deep Sea’ da cui gestisce una vasta rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante.