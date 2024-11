Secoloditalia.it - “L’Altro femminismo”: convegno a Roma promosso dall’Arsenale delle Idee, con il Secolo e la Fondazione An

Una più voci di donne che non si riconoscono nelcanonico ma che hanno molto da dire e non intendono restare in silenzio dinnanzi allo scenario attuale e al racconto prevalente sulle questioni femminili e di genere. Sabato 16 novembre, a(Teatro Duse, via Crema 8) si svolgerà l’incontro dal titolo “, stavolta parliamo noi”,dall’ Arsenalein collaborazione con ild’Italia e con il patrocinio dellaAlleanza nazionale. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming da Radio radicale.Sabato: “, ora parliamo noi”Si parlerà di temi che stanno a cuore alle donne da un punto di vista “differente” per capovolgere un antico stereotipo che le donne di destra continuano a subire. Le protagoniste sono convinte che il discorso pubblico sulle questioni femminili e di genere non sia monopolio della sinistra.