Thesocialpost.it - Irpef e detrazioni: ecco cosa cambia con la manovra 2025

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La, in arrivo in Parlamento, introduce importanti novità fiscali per i contribuenti italiani, specialmente in merito alle aliquotee alle. I tre scaglioni di reddito previsti restano confermati: fino a 28mila euro (23%), tra 28mila e 50mila euro (35%), e oltre i 50mila euro (43%). Tuttavia, una possibile riduzione della percentuale per il secondo scaglione potrebbe portare l’aliquota tra il 33 e il 34%, a seconda dei fondi ricavati dal Concordato preventivo biennale, un’iniziativa finanziaria che finora ha avuto esiti incerti.Aumento della No-Tax Area e Nuoveper Lavoratori DipendentiPer i lavoratori dipendenti e alcuni assimilati con redditi fino a 15mila euro, sarà strutturale la detrazione di 1.955 euro, elevando la no-tax area a 8.500 euro.