Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello | il comunicato della produzione

Il coreografo e marito di Carmen Russo ha abbandonato la, come ha rivelato l'account ufficiale del reality show. Oggi nelladelc'è un coinquilino in meno: poco fa,è uscito dallasituata ai Lumina Studios. Già in passato, il coreografo aveva espresso il desiderio di tornare da sua figlia Maria, e solo l'interventomoglie Carmen Russo lo aveva trattenuto.lascia ilL'uscita del ballerino è stata ufficializzata dall'account ufficiale del reality show. In un post condiviso dallasu Instagram si legge: ", per motivi personali, lascia momentaneamente ladel". Queste parole fanno capire che il coreografo potrebbe rientrare al più .