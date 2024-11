Lapresse.it - E’ morta Licia Pinelli

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

E’. Era la vedova del ferroviere anarchico morto a 41 anni nel dicembre del 1969 precipitando da una finestra della questura di Milano, dove era stato trattenuto per l’esplosione della bomba nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana. L’Anpi Barona ne ha dato notizia sui social: “Una vita spesa con dignità coerenza e coraggio in difesa del nome di Pino.” Caraquanto ti abbiamo voluto bene. Il nostro abbraccio più forte a Silvia e Claudia, a tutti i tuoi cari. – .”Io sono cresciuta in una casa di cento famiglie, in viale Monza, dove c’era di tutto e potevamo essere tutto, ho fatto una scelta. Sarà anche banale, ma è una scelta di vita che riguarda il modo di essere, il matrimonio, il lavoro, la verità, la politica anche”.L’Anpi di Milano: “Estrema tristezza”“E’ con estrema tristezza che l’Anpi Provinciale di Milano apprende della scomparsa diRognini”.