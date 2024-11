Ilrestodelcarlino.it - Buon pari Atletico Ascoli, terzo risultato utile

0 SAN LEUCIO: Draghi 6,5, Franzese 6, Del Bianco 6 (46’ Mema 6,5), Baba 6,5, Pellegrini 6 (60’ Conci 6), Gimenez 6,5, Ercolano 6, Pettorossi 6 (46’ Antinucci 6), De Filippo 6 (60’ Bainotto 6), Cascio 6,5, Miola 6 (85’ Arzura SV). All.: Farrocco 6: Pompei 6, Nonni 6,5, Mazzarani 6,5, Olivieri 6 (63’ Scimia 6), Minicucci 6 (85’ Mengani SV), Vecchiarello 6, Camilloni 6,5, D’Alessandro 6,5 (90’ Baraboglia SV), Clerici 6 (58’ Severini 6), Ciabuschi 6 (67’ Traini 6), Antoniazzi 6,5. All.: Seccardini 6 ARBITRO: Femia (Palermo–Licari) NOTE: ammoniti Cascio (ISL); Mazzarani e Vecchiarello (AA). Spettatori 550 circa di cui 15 daconsecutivo per l’che allo stadio “Lancellotta” pareggia per 0-0 contro l’Isernia.