Oasport.it - LIVE Grecia-Italia 48-40, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: Matilde Villa prova a dare la scossa, ultimi 5? a Chalkida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-43 Tsineke da tre punti: lavola a +13.53-43 Accelerazione di Christinaki per il nuovo +10, con le padrone di casa che si avvicinano al successo a meno di due minuti dalla sirena finale.51-43 Rimbalzo e tap-in per Fasoula, che va a quota 22 punti.49-43 1/2 per Tsineke a cronometro fermo.48-43 FRANCEESCAAA PAAANNN!! BOMBAAAAAAAA48-40non vuole arrendersi: altra penetrazione e -8.48-38 1/2 per Martina Fassina dalla lunetta.48-37 Palla rubata di Fasoula sue canestro.46-37! L’BATTE UN COLPO CON LA GIOVANE ‘STELLA’.46-35 Ancora Fasoula, che sale a quota 20 punti e dà il primo vantaggio in doppia cifra alla.44-35 Virata perfetta di Fasoula, che riporta le elleniche a +9.Inizia la frazione conclusiva: forza azzurre, crediamoci!La preghiera di Zandalasini non va a bersaglio: all’ultima pausa breve laè avanti 42-35.