Donnaup.it - 6 Alimenti a basso indice glicemico: riducono la fame e aiutano a regolare glicemia e colesterolo

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

controaltaL’è la velocità con cui un dato alimento aumenta la, che a sua volta è la quantità di zucchero nel sangue.Conoscere l’IG deglipuò dare una mano a controllare la, ad aumentare la sazietà e ala, specie se soffriamo di pre-diabete o anche di diabete conclamato.Gliche ti consigliamo qui appresso hanno une sono anche ricchi di fibre, il che li rende consigliabili anche per una buona funzionalità dell’intestino. Se non si è diabetici, comprenderli nella propria dieta aiuta a prevenire l’insorgere della malattia. Se lo si è, aiuta a controllarla.Tra zero e 110L’di un dato cibo può essere, medio o alto e si misura su una scala che va da 0 a 110.