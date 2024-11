Una cosa assurda Javier nuovo capitolo con Shaila | scioccato per quello che è successo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Manca ancora un po’ alla nuova puntata del Grande Fratello, quella in cui secondo le indiscrezioni dovrebbe uscire Enzo Paolo Turchi e dovrebbe entrare l’ex single di Temptation Island Stefano Tediosi, ma nella casa le dinamiche fioccano. Soprattutto quelle traGatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes eMartinez. Un “quadrilatero” che si è stravolto quando i primi due sono usciti allo scoperto.Ma se Lorenzo ed Helena sembrano propensi a mantenere un clima cordiale e amichevole in casa, come emerso dall’ultimo confronto di qualche giorno fa, pernon è la stessa. Anzi. E proprio in queste ore, si è lasciato andare a delle confessioni con Amanda Lecciso sul suo rapporto con la ballerina ed ex Velina di Striscia la notizia. E le ha raccontato anche un retroscena.