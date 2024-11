Le auto elettriche cinesi e i dazi dell’Ue | cosa succede ai prezzi e perché possono restare uguali

Leggi l'articolo completo su Open.online

Che effetti avranno idell’Unione Europea sulleentrati in vigore dallo scorso 1° novembre? Il loro impatto potrebbe essere minore del previsto, quantomeno sul prezzo finale dei veicoli importati. Lo si legge in un articolo di Wired nel quale i principali modelli delle tre casemobilistiche più colpite: Byd (17,0%), Geely (18,8%), e Saic (35,3%). A questispecifici, che si applicano anche ai modelli di altre compagnie prodotti in Cina, comprese le case europee e Tesla (7,8% grazie allo sconto), si somma una tassa fissa del 10%. Il risultato, in teoria, dovrebbe essere un consistente aumento di prezzo per i modelli dei marchi coinvolti, ma secondo i produttori non è detto che le cose debbano necessariamente andare così. I modelli ditoccati daiQuali sono, innanzitutto i modelli coinvolti? Di Byd, attuale leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici ci sono: Atto 3 (il più venduto da Byd in Europa), Delfino, Sigillo Han, Tang, Seal U e Foca U.