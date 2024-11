Anteprima24.it - La Feldi cala il poker: un gol di Ugherani regola il Manfredonia

Tempo di lettura: 3 minutidi vittorie per laEboli che eguaglia il miglior inizio di stagione della sua storia (come nel 2022/2023) con 4 vittorie nelle prime 4 partite di campionato grazie al meritato quanto sudato successo contro il Vitulano Drugstore. Finisce 1-0 al Palasele, dove è il guizzo di Gabrielea regalare ancora una volta i tre punti ai rossoblù che hanno dovuto fare i conti con una squadra bene organizzara e con un Caio Ainsa in serata da Superman. Come nella trasferta di Catania un acuto del numero 8 regala una vittoria fondamentale, in una partita che poteva essere una trappola ma che laha affrontato con lo spirito giusto e una grande maturità, non perdendo mai il pallino del gioco e riuscendo a trovare nel finale il successo dinanzi ai suoi fedelissimi e mai domi sostenitori.