Gaeta.it - Assolto un giovane di Santi Cosma e Damiano: il gip valuta la confessione non valida

Un caso di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio si è concluso con l'assoluzione di un 26enne di. Il gip del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, ha emesso la sentenza dopo un'attentazione degli elementi presentati durante il processo. La vicenda ha attirato l'attenzione per le modalità dell'arresto e le circostanze in cui sono stati rinvenuti gli stupefacenti.L'arresto e le accuse inizialiIlera stato arrestato dai carabinieri di Formia lo scorso 8 agosto 2023. Durante una perquisizione domiciliare mirata all'esecuzione di un'ordinanza di arresti domiciliari per un'operazione antidroga chiamata "Anargiri 2", i militari hanno scoperto 703 grammi di hashish, equivalenti a circa 8000 dosi. La droga era nascosta all'interno di un motore smontato di un'autovettura, un dettaglio che ha reso la situazione particolarmente grave.