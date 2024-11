Anteprima24.it - Verso Picerno-Benevento, le parole di Auteri: “Loro sono una squadra forte e non più una sorpresa”

Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dalla trasferta del “Curcio” dove i gialssi affronteranno ilche in casa ha perso solo in una circostanza. La Strega è reduce dalla vittoria interna contro la Turris e proverà a fare bottino pieno contro una compagine che non sta attraversando un periodo felice dopo un avvio di stagione importante.potrà nuovamente disporre di Meccariello, squalificato contro i corallini e dell’estremo difensore Manfredini. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato il tecnico del: CONDIZIONE – “Abbiamo fatto degli allenamenti i primi giorni della settimana cercando di dosare i carichi di lavoro. Complessivamente stiamo bene,tutti recuperati anche Acampora e Manconi. Quella di Ferrara è una banalità.