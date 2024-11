Gaeta.it - Uccisione di un Falco Lanario a Osimo: bracconaggio in crescita e ignoranza istituzionale

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio diha colpito le campagne di, dove è stato ucciso un, un esemplare raro dotato di trasmettitore GPS. Questo rapace faceva parte di un programma di reintroduzione previsto dal progetto europeo Life Lanner. La scoperta ha suscitato grande indignazione tra le associazioni ambientaliste, che denunciano la continua minaccia per la fauna selvatica.Il ritrovamento dell’animale e la denuncia delle associazioniLe associazioni ENPA Marche, LAC Marche, LAV Marche e WWF Marche hanno riportato l’accaduto, sottolineando come l’animale, rilasciato in Lazio e monitorato da un radiocollare, non fosse stato localizzato per giorni prima del ritrovamento. Ilè stato rinvenuto privo di vita, ucciso da un colpo di fucile, come confermato da una radiografia.