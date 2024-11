Justcalcio.com - TS – La Maratona al Filadelfia per sostenere il Toro e contestare Cairo

2024-11-08 10:58:20 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Il derby, purtroppo. Magari ci sbagliamo, per carità, ma a 24 ore dalla partita allo Stadium facciamo davvero fatica a individuare un avverbio più acconcio nel vocabolario del Torino di. Ma anche un po’ di Cimminelli e Vidulich, però sempre facendo le debite proporzioni: nei loro minicicli, persino quei due infausti precedessori di U.C., non certo migliori, anzi (figurarsi! Con Cimmi si arrivò persino al fallimento, alla morte del club), riuscirono a battezzare una media punti un briciolo meno distruttiva contro la Juve, ed è tutto dire. Due sinonimi possibili per purtroppo, secondo la Treccani? Malauguratamente, sfortunatamente. «L’avverbio esprime dispiacere, rammarico, rimpianto, amarezza e simili per cosa che si considera spiacevole o dannosa».