Lanazione.it - Sciopero 8 novembre, regolari le lezioni a scuola. “Studenti organizzati con bici e motorini”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 82024 -in classe e nessun particolare disagio, almeno fino a questo momento, sulle strade. I ragazzi fiorentini e i loro genitori sapevano dellodei mezzi pubblici di oggi e si sono adeguatamenteprivilegiando. Certo, il bel tempo ha aiutato moltissimo. Davvero pochi i ragazzi delle superiori che hanno saltato leper la difficoltà di raggiungere la loro. La diretta sulloin Toscana e Umbria Per il resto, i disagi alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono davvero minimi, perchè gli istituti sono generalmente dislocati vicino casa. E le famiglie sono pertanto andate a piedi. Tutti in classe al liceo classico Galileo, anche perchè lì moltissimi degli alunni si muovono in treno e, pertanto, non hanno avuto difficoltà.