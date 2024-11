Ilfattoquotidiano.it - Il concorrente di “Affari Tuoi” piange ricordando il figlio morto: “Mi hanno chiamato qui il giorno in cui lo abbiamo perso. Quel dolore te lo porti sempre dentro”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Diamo il benvenuto alla nostra new entry del Trentino Alto Adige. Questa sera, da Modena, per l’Emilia Romagna gioca Enrico”, esordisce così Stefano De Martino durante la puntata diandata in onda ieri, giovedì 7 novembre. Una puntata particolare, perché il signore Enrico e la moglie Elisa – che stanno insieme da 26 anni – portano con loro una storianale e molto dolorosa. Lo svelano nel corso della puntata. All’inizio Enrico si presenta: “Nella vita faccio il programmatore informatico in un’azienda privata”. La moglie, invece, è un’impiegata in uno studio fisioterapico. “So che avete fatto molti viaggi e che c’è un’attività parallela al vostro lavoro. Raccontatecela”, afferma il presentatore. Allora ilspiega: “Si tratta di un blog di viaggi cheaperto nel 2018 dopo vent’anni di viaggi”.