È l'epoca dell'attivismo culinario: il femminismo raccontato dalle torte delle pasticcere

Leggere la parola aborto su una torta tutta panna e glassa rosa è spiazzante. Eppure, il modo che Becca Rea-Holloway (The Sweet Feminist sui social) ha scelto per parlare del diritto all’aborto e all'assistenza sanitaria ha coinvolto tutti. O perlomeno, i suoi oltre 220mila follower, che seguono con passione la sua battaglia a favoree donne, raccontata tra una ricetta per i biscotti di pan di zenzero e una teglia di brownies.The Sweet FeministLepro-abortoa femminista dolceLa femminista dolce, in realtà, non edulcora proprio niente quando si parla aborto. Oltre alle elezioni vinte da Donald Trump, il 5 novembre negli Stati Uniti ha segnato uno spartiacque per le donne: in dieci stati (Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York e South Dakota) si sono tenuti una serie di referendum sul tema’aborto, andati bene quasi ovunque.