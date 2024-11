Agatha All Along | la showrunner svela i retroscena sul ritorno di Tommy Maximoff

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

All: lasuldiNel penultimo episodio (qui la spiegazione) diAllHarkness, Billye Jennifer Kale raggiungono la fine della Strada delle Streghe. Quest’ultima riacquista i suoi poteri, mentre Billy – che ha inconsapevolmente creato la Strada con i suoi poteri da Scarlett Witch – riesce a trovare un nuovo corpo per. Lo fa, naturalmente, con l’aiuto di, ma è inorridito dalla prospettiva che il suo incantesimo possa aver ucciso il ragazzo il cui corpo ora contiene l’anima di. Comunque sia, è chiaro che Billy non ha trovato al suo gemello una casa ideale.Parlando con Entertainment Weekly, Jac Schaeffer,diAll, ha ora parlato della resurrezione die di come potrebbe essere rivisitata nelle storie future.