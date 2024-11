Tanta Francia e poca Italia | ecco l' incredibile cantina da 45 milioni di euro del governo del Regno Unito

Gamberorosso.it - Tanta Francia e poca Italia: ecco l'incredibile cantina da 4,5 milioni di euro del governo del Regno Unito

Per gli inglesi le cerimonie ufficiali e l'accoglienza di personalità importanti e capi di Stato sono una cosa seria ed è anche per questo che dal 1922 ilgestisce unacon decine di migliaia di referenze da ogni parte del mondo. Nel 2023-2024 l'utilizzo è aumentato del 4% circa, raggiungendo le 2.813 bottiglie rispetto alle 2.713 bottiglie di vini e alcolici utilizzate nel 2022-2023. In totale, oggi, nella prestigioso magazzino gestito daldi Londra si contano ben 31.090 bottiglie. A far la parte del leone in questa selezione enoica è sicuramente lacon centinaia di referenze. A essere rappresentato, però, è tutto il mondo produttivo a livello globale. Proprio per questo motivo non si capisce la ragione dell'esigua rappresentanzana.Com'è nata la "governativa"L'istituzione nel 1908 dell'ex Government Hospitality Fund per servizi agli ospiti governativi d'oltremare e agli ospiti nazionali di alto livello, ha portato alla necessità di strutturare l'acquisto di vini per gli eventi ufficiali.