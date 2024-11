Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti tv La Corrida, flop o top per Amadeus nella prima puntata?

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Per anni,è stato il volto più amato della televisione italiana, specialmente dopo aver riportato il Festival di Sanremo ai fasti di un tempo, grazie anche alle sue celebri playlist ispirate dal figlio Josè. L’entusiasmo del pubblico era palpabile, e “Ama” – come ormai era affettuosamente soprannominato – era considerato un vero Re Mida del piccolo schermo. Poi, qualcosa è cambiato: la decisione di lasciare la Rai per approdare sul canale Nove con il suo nuovo pre-serale Chissà chi è ha suscitato reazioni miste, e non tutte positive.e il Cambiamento: com’è andata in termini diLa, ecco glidel 6 NovembreAmedeo Sebastiani, in arte, si è sempre distinto come un conduttore capace di adattarsi ai tempi e ai gusti del pubblico.