Lo Sparta Praga perde col Brest, che appaia l'Inter in classifica!

Loper 1-2 contro il. I cechi, avversari dela fine gennaio, non sono riusciti a completare la rimonta.BLITZ ESTERNO – Lo, avversaria delnella fase Campionato di Champions League, gioca in casa contro ile va alla ricerca del secondo successo in Europa. Ma di fronte ha un, che in Champions sta facendo un cammino incredibile. Il match si sblocca al 37? con la rete di Fernandes, che sorprende la difesa ceca bucando Vindahl e portando in vantaggio la squadra francese. Nella ripresa, loprova a reagire, ma ilgioca con organizzazione e all’80’ trova con fortuna il gol del raddoppio, sfruttando l’autorete di Kairinen. Nel finale, loha un sussulto d’orgoglio e al 92? trova il gol del 2-1 con Olatunji.