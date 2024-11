Justcalcio.com - Fulham pieno di fiducia per la trasferta al Palace dopo la drammatica vittoria del derby

Sito inglese:Ilsi sta preparando a visitare il Crystalcon rinnovataunanel finale in un altrolondinese contro il Brentford.Lunedì gli uomini di Marco Silva erano in svantaggio fino al recupero a Craven Cottage, solo per una sensazionale doppietta di Harry Wilson che ha strappato unaper 2-1.Quella è stata la primasu quattro in Premier League per il, anche se le loro prestazioni avrebbero potuto meritare più punti.Sicuramente ne è convinto Alex Iwobi, che spiega: “È un grande sollievo perché riteniamo che le nostre prestazioni ultimamente meritassero molto di più, in termini di punti e risultati.“E per come l’abbiamo fatto, contro il Brentford, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, e anche un