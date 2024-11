Dilei.it - Chi è Birgitte, Duchessa di Gloucester che ha sostituito Camilla

Dalla Danimarca al Regno Unito, entrando nella storia della Royal Family.Eva van Deurs è ladi, uno dei membri più attivi della Famiglia Reale e orgogliosa ambasciatrice di molti enti di beneficenza e organizzazioni che sostiene con grande impegno. Per laadempiere ai propri doveri per la Monarchia è fondamentale e lo abbiamo visto in molte occasioni, sia quando fa le veci di Re Carlo che, in ultimo, nelle vesti di sostituta ufficiale della Regina, costretta a ritirarsi dai propri impegni a causa di un problema di salute.Le origini danesi e l’incontro col Duca diClasse 1946,Eva van Deurs è originaria di Odense, in Danimarca, nata dall’amore tra l’avvocato Preben Wissing Henriksen e Vivian Vibeke Jeanne Fritze van Deurs. Un’infanzia tranquilla, poi gli studi all’École Internationale Brillantmont di Losanna dove si diploma e, in ultimo, un lungo percorso accademico di un certo prestigio.