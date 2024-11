Tg24.sky.it - Naufragio di Cutro, chiesto processo per i sei indagati

La Procura di Crotone hail rinvio a giudizio per i sei militari — quattro della Guardia di finanza e due della Capitaneria di porto — accusati di aver contribuito a provocare ildel caicco "Summer Love", affondato il 26 febbraio 2023 davanti alle coste di Steccato diprovocando la morte di 94 migranti e una decina di dispersi. Lo scrive la Gazzetta del Sud. La richiesta avanzata dal pm Pasquale Festa, riporta l'articolo, è stata depositata nella cancelleria del gup del Tribunale di Crotone davanti al quale gli accusati dovranno comparire per l'udienza preliminare. Chi rischia ilA rischiare il, con l'accusa dicolposo e omicidio colposo plurimo, sono Giuseppe Grillo, capo turno della sala operativa della Guardia di finanza di Crotone e del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia; Alberto Lippolis, comandante del Roan di Vibo Valentia; Antonino Lopresti, ufficiale di comando e controllo tattico del Roan; Nicolino Vardaro, comandante del Gruppo aeronavale di Taranto; Nicola Nania, ufficiale di ispezione in servizio al Centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma e Francesca Perfido, ufficiale di ispezione della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.