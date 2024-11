Modena vuole togliersi il velo d’accordo con la famiglia | le amiche la pestano

Leggi tutto su Open.online

Una ragazza di 15 anni di origini marocchine ma residente nella Bassa Modenese è stata insultata, offesa e minacciata dalle compagne di scuola per aver scelto diil. Le tre sono state denunciate per stalking e lesioni aggravate in concorso. Perché non accettavano la decisione dell’amica e sono arrivate a farla finire in ospedale dopo un pestaggio. Le tre 15enni, tutte provenienti da famiglie marocchine come la vittima, sono già state ascoltate nei giorni scorsi dagli inquirenti. La storia La storia comincia la scorsa primavera. La ragazza decide, in accordo con la, di smettere di mettere il. A maggio chiede allese le donano i capelli sciolti e poi le informa della decisione. A quel punto cominciano a prenderla in giro e a insultarla, arrivando a darle della prostituta.