Ilgiorno.it - Il Cpr di via Corelli. Comune parte civile

"Ilsi costituiràcontro I vecchi gestori del Cpr di via", sotto accusa per la malagestione del Centro di permanenza per i rimpatri. Parole del consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, che spiega: "Nell’udienza preliminare del 18 dicembre ilsi costituirànel procedimento penale che si sta svolgendo nei confronti dei vecchi gestori del Cpr di via. Lunedì pomeriggio è stato approvato un nostro ordine del giorno che chiede non solo la costituzione di, ma ogni possibile iniziativa di sostegno politico e istituzionale alle parti offese". Monguzzi aggiunge: "Ci sono state nel Cpr gravi violazioni dei diritti umani ed è giusto che ilsi schieri a difesa dei diritti dei migranti, garantendo la tutela della dignità e della legalità".