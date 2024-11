Secoloditalia.it - Modena, 15enne toglie il velo: i genitori sono d’accordo, ma tre coetanee marocchine no e la pestano

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Una studentessa decide dire ile vivere all’occidentale. I. Non lotredi origine marocchina della studentessa. E la storia finisce male, con un’aggressione fisica. Una storia incredibile di integrazione a metà. Tre ragazzine di 15 anni di origine marocchinaora indagate per stalking e lesioni aggravate, in seguito a un caso di presunto bullismo. Non avrebbero accettato la scelta della loro coetanea di non indossare più il. Secondo quanto ricostruito finora, riportato dal Resto del Carlino, le molestie – avvenute in un comune della Bassa modenese – sarebbero sfociate in un’aggressione fisica; che ha comportato una prognosi di dieci giorni per la vittima., schiaffi e minacce dalle “amiche” allamarocchina La giovane, dopo aver subito ripetuti insulti e attacchi sia di persona che sui social, si è rivolta a uno psichiatra e ha chiesto alla sorella maggiore di accompagnarla a scuola per garantirle sicurezza.