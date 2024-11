Quotidiano.net - ll nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 6 dicembre: “Mettetevi scomodi”

il tanto attesoalbum dei. Dopo il grande successo di ‘Romantico ma muori’, ultimo singolo che nel giro di pochi giorni ha scalato le classifiche, e dopo la comparsa nelle principali città italiane di manifesti con il claim che riprende successi come ‘Scrivile scemo’ e ‘Pastello bianco’, ora è arrivato il tanto atteso annuncio. Ildella band bergamasca uscirà il 6e il titolo sarà ‘Hello World’, nome che riprende quello del tour che porterà iin giro per gli stadi principali di tutta Italia. ‘Hello World’ arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo ‘Fake news’, album che ha di fatto lanciato in orbita la band bergamasca. “Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma.