Kamala Harris mobilita Filadelfia | tra folla celebrità e ultimi appelli per la Pennsylvania

ha scelto il Philadelphia Museum of Art, famoso per le iconiche scene del film Rocky, come palco per il suo ultimo comizio elettorale, a un giorno dal voto. Ma per il team della vicepresidente, quel luogo rappresenta molto di più di un richiamo culturale: è una dichiarazione sulla vulnerabilità della democrazia americana. “Essere qui sulla Benjamin Franklin Parkway, nella città dove è nata la nostra democrazia, per un’elezione in cui stiamo lottando per salvarla, dice tutto”, ha affermato Brendan McPhillips a Usatoday, consulente per ladella campagna di. Il comizio finale sui gradini del Museo d’Arte diNel suo ultimo evento prima del giorno delle elezioni,ha radunato i suoi sostenitori sui gradini del Philadelphia Museum of Art.