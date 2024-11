Anteprima24.it - Disturbi dell’equilibrio: l’Asl promuove l’evento formativo

Tempo di lettura: 3 minutiLa rieducazione vestibolare e i. Sono questi i temi al centro del Corso di formazione promosso daldi Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, e dall’UOSD Coordinamento Riabilitazione, in programma il 7 e 8 novembre presso l’Aula Pastore e il Centro di Riabilitazione Australia di Avellino. La rieducazione vestibolare è una pratica terapeutica fondamentale per il completo recupero di quelle che genericamente vengono definite “vestibolopatie”. Il Corso di aggiornamento prova a coprire un certo vuoto che sul territorio esiste proprio in relazione a questa pratica riabilitativa. Alcuni tra i migliori vestibologi campani approfondiranno i temi clinici e terapeutici come: il razionale della rieducazione vestibolare, la ricerca delle cause della difficoltà di adattamento, la valutazione della componente cognitiva, VPPB da labirintotiasi e manovre liberatorie, tecniche di rieducazione del VOR e del VSR, limiti della rieducazione, nuovi campi di applicazione della rieducazione vestibolare, la terapia farmacologia concomitante, le fobie e la patologia vertiginosa, la valutazione dei risultati della rieducazione.