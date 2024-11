Metropolitanmagazine.it - Discriminazione razziale e condizione femminile, Chef Victoire Gouloubi ne parla nel suo nuovo libro: ”Siamo ingredienti”

e non sapevamo di esserlo: ilditra cucina e giustizia sociale. Una delle più innovative e carismatichedella scena contemporanea presenta il suo, edito da Trèfoglie, marchio editoriale di Flaco Edizioni Group., esce il” Copertina – Flaco Edizioni Groupsarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 29 novembre, e sarà presentata in anteprima esclusiva a Milano il 19 novembre alle 18.30, all’EST di Milano (Via Pietro Calvi, 31), dove ladialogherà con Roberta Schira, giornalista enogastronomica e prefatrice del. Nel, l’autrice ci guida in un viaggio tra le molteplici implicazioni culturali e sociali dell’ingrediente. Da simbolo di identità dei popoli a causa ignara di dipendenze e violenze, scopriamo il lato nascosto del cibo, in un viaggio guidato da, che affronta temi di grande attualità come il razzismo, il classismo e il body shaming attraverso la lente della cucina.