Beffa Juve, l’ex esubero ora vale più di 50 milioni

Laha già la testa alla Champions, ma mentre Thiago Motta deve risolvere le difficoltà dell’attacco c’è un ex scarto bianconero il cui valore è alle stelle. Meglio pensare al Lille, per rilanciare le proprie ambizioni europee dopo l’inaspettato capitombolo con lo Stoccarda. Questa sera lantus affronta il club francese in Champions League, con un Thiago Motta sicuramente ansioso di dare continuità alla sua squadra. Sabato i bianconeri sono tornati a vincere dopo tre partite di digiuno, anche se i gol degli attaccanti continuano a latitare.orapiù di 50. (LaPresse) TvPlay.itTolto Vlahovic (8 reti e capocannoniere della squadra), gli attaccanti bianconeri più prolifici in stagione sono Yildiz e Conceiçao, rispettivamente 3 e 2 gol segnati. Prestazioni che si riflettono nell’ammontare complessivo delle reti messe a segno dallain Serie A: i bianconeri sono appena il quinto attacco del campionato.