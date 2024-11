Ilrestodelcarlino.it - Teatro e cinema a San Severino. Un calendario per tutte le età

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Cambia la programmazione della nuova rassegnatografica al San Paolo. Gli appuntamenti sono in programma ogni giovedì e venerdì alle 21 dal 7 novembre al 20 dicembre. La rassegna è promossa in collaborazione con i Teatri di San, essa propone un’accurata selezione di film di produzione recente, alcuni dedicati a raccontare storie vere o ispirati ad eventi realmente accaduti. Ad aprire la serie di appuntamenti, "Il tempo che ci vuole", il 7 e 8 novembre, un viaggio tra passato e presente dove il tempo gioca un ruolo cruciale nella comprensione e accettazione di se stessi. La settimana seguente in programma "Iddu-L’Ultimo Padrino". Il 21 e 22 novembre il cartellone prevede "Madame Clicquot", la straordinaria storia della "vedova", una pioniera dell’industria del vino che ha sfidato le convenzioni della sua epoca.