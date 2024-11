Ilrestodelcarlino.it - Incuria alla rotatoria del ’Grappolo’. La rabbia dell’artista Carnevali: "Inaccettabile danno d’immagine"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Attorno al "Grappolo d’uva", l’operamodenese Erio– che dal 2006 accoglie chi giunge in città proveniente dal casello autostradale Modena Sud, chi scende dmontagna, oppure arriva percorrendo la tangenziale nord in direzione Vignola –, rischia di aprirsi una querelle tra l’artista, i donatori e il Comune. "Sono ormai passati mesi – scrive in una nota– da quando un mezzo ha letteralmente sfondato e distrutto le porte dell’ingresso al Grappolo nella relativa". Si nota, infatti, il cancello abbattuto da uno dei tanti incidenti nella zona con le lamiere accartocciate a terra insieme a cartelli rotti.