Lanazione.it - Tobbiana, occhio all’ostico Paperino S.Giorgio

Tutto pronto per la quinta giornata di Terza Categoria, che partirà oggi. Sarà il pomeriggio odierno a prevedere il grosso delle partite: si inizierà dall’anticipo delle 14:30 all’Achilli di Tavola, dove l’Eureka riceverà il Carmignano in un confronto fra due squadre in cerca della svolta verso i piani alti. Alle 15, l’attenzione andrà in primis a Castelnuovo: ilcapolista giocherà nella tana di unSanche vuole riscattare lo stop e l’impressione è che venderà cara la pelle. Di un eventuale passo falso della prima della classe potrebbe almeno in linea teorica approfittare l’Atletico Esperia, che ha solo un punto di ritardo e che alla medesima ora sarà di scena a Seano contro il Bacchereto (con i carmignanesi che stanno ancora cercando continuità di rendimento e risultati).