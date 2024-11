Lopinionista.it - Snoop Dogg & Dr Dre pubblicano il nuovo singolo “Gorgeous”

(Lopinionista.it - sabato 2 novembre 2024) foto di Ramona RosalesLOS ANGELES – Dopo la performance alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, le due leggende della musica hip-hop mondiale; Dr Dreil” feat Jhené Aiko, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio. Accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube,il brano è una banger in pieno stile G-funk che combina il classico sound West Coast di DR DRE con melodie ipnotiche per una base che fa da cornice alle rime inconfondibili die alla voce incantevole di Jhené Aiko. “” rappresenta il ritorno di una delle collaborazioni più iconiche della storia del rap e anticipa ildisco diin arrivo il prossimo 13 dicembre via Death Row, Aftermath, Interscope.