Pianonobile in cornice. Gli scatti di Lardo

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Inaugura oggi alle 18 alla Art gallery by Hotel Annunziata (piazza Repubblica 5) la mostra ‘, i fiori del bene’ della fotografa Rosaria Anna. Lucana, trapiantata a Roma, "nata con i piedi nell’acqua e innamorata del mare e del cinema" come lei stessa racconta, Rosaria Annatrae ispirazione proprio dalla fotografia cinematografica e in particolare da quella di Gordon Willis, direttore della fotografia statunitense dal talento figurativo straordinario e innovativo (tra gli altri, Manhattan, Io e Annie, trilogia de Il Padrino) dal quale rimane affascinata per la sua insuperabile maestria nell’utilizzo della luce, dai tagli netti alle atmosfere più rarefatte e per la composizione essenziale e raffinata del fotogramma.