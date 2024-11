Lanazione.it - La fabbrica del cuore. Operai e parenti al lavoro per i bambini: 10.348 pasti da inviare in Africa

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Bientina (Pisa), 2 novembre 2024 – Da Bientina al mondo per fare un piccolo grande gesto per contrastare l’urgente richiesta di cibo. Mercoledì pomeriggio l’azienda Del Colle, insieme all’organizzazione no profit Rise Against Hunger ha organizzato un evento durante il quale sono stati confezionati articoli destinati allo Zimbabwe, nell’meridionale, uno di quegli angoli di pianeta in cui si combatte la fame. Nello specifico 10.348che aiuteranno 48per un anno intero. Siamo a Bientina, all’interno dell’azienda che da 30 anni è attiva con una filiera agricola sul territorio toscano e in varie regioni d’Italia per la produzione e confezionamento di legumi, cereali, farine, zuppe, semi e spezie per le principali catene GDO d’Italia, industrie alimentari e il mondo professional per l’Horeca.