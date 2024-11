Wta Jiujiang 2024: montepremi e prize money - Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Jiujiang 2024, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La ceca Marie Bouzkova guida il seeding, seguita dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro e dalla cinese Yafan Wang. Ai nastri di partenza due tenniste azzurre: Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Jiujiang 2024 PRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) Wta Jiujiang 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ile ildel Wta 250 di, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La ceca Marie Bouzkova guida il seeding, seguita dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro e dalla cinese Yafan Wang. Ai nastri di partenza due tenniste azzurre: Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) WtaSportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:su : quarti fatali per Trevisan, vince Sramkova;su SuperTennis,Trevisan vola nei quarti: live venerdì alle 7.30; TENNIS:, TREVISAN AI QUARTI DI FINALE;: Bronzetti cade a sorpresa contro Sawangkaew. Trevisan sul velluto agli ottavi; Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nele incassi totali dopo la vittoria al Six Kings Slam; Trevisan in finale a Bastad: match rinviato a domenica; Approfondisci 🔍

Wta Jiujiang 2024: montepremi e prize money

(sportface.it)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...

WTA Jiujiang, Bouzkova raggiunge la semifinale con Golubic. Rivincita Sramkova-Siegemund nella parte bassa

(oasport.it)

Il torneo WTA di Jiujang ha le sue quattro semifinaliste. Non c'è Martina Trevisan, uscita sconfitta dal match contro la seconda testa di serie Rebecca ...

WTA Jiujiang 2024, Trevisan si ferma nei quarti contro la slovacca Sramkova

(oasport.it)

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Martina Trevisan nel WTA di Jiujiang. In Cina la tennista toscana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca ...

WTA JiuJiang: Trevisan saluta ai quarti, sconfitta in tre set da Sramkova

(ubitennis.com)

Battuta d’arresto per Martina Trevisan nei quarti di finale del “Jianxi Open”, WTA 250 che si sta disputando sul cemento del Jiujiang International Tennis Center della città cinese. La 30enne mancina ...