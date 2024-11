cappello di paglia di Firenze", una farsa musicale con cui il compositore idealmente sembrava voler rispondere alla tragedia del conflitto. Portata in scena negli anni anche alla Scala di Milano, con le regie di Giorgio Strehler e di Pier Luigi Pizzi (e lo scorso settembre con la firma di Mario Acampa), ora la piccola opera - gioiello di Rota prende vita anche a Modena, grazie al progetto del Conservatorio ‘Vecchi Tonelli’: domani e domenica alle 18 la vedremo alla chiesa di San Carlo in una nuova produzione, con l’orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Paolo Andreoli, i cantanti allievi dei corsi di Maria Pia Ionata, Katja Lytting e Raina Kabaivanska, il Coro filarmonico di Modena ‘Gazzotti’ diretto da Giulia Manicardi, e un numeroso corpo di mimi. Ilrestodelcarlino.it - "Un cappello di paglia e di talenti" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Erano gli ultimi mesi di guerra, nel 1945, quando Nino Rota (allora 34enne) scrisse "Ildidi Firenze", una farsa musicale con cui il compositore idealmente sembrava voler rispondere alla tragedia del conflitto. Portata in scena negli anni anche alla Scala di Milano, con le regie di Giorgio Strehler e di Pier Luigi Pizzi (e lo scorso settembre con la firma di Mario Acampa), ora la piccola opera - gioiello di Rota prende vita anche a Modena, grazie al progetto del Conservatorio ‘Vecchi Tonelli’: domani e domenica alle 18 la vedremo alla chiesa di San Carlo in una nuova produzione, con l’orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Paolo Andreoli, i cantanti allievi dei corsi di Maria Pia Ionata, Katja Lytting e Raina Kabaivanska, il Coro filarmonico di Modena ‘Gazzotti’ diretto da Giulia Manicardi, e un numeroso corpo di mimi.

"Un cappello di paglia e di talenti"

Erano gli ultimi mesi di guerra, nel 1945, quando Nino Rota (allora 34enne) scrisse "Il cappello di paglia di Firenze", una farsa musicale con cui il compositore idealmente sembrava voler rispondere a ...

