"Persa Skipass nessuno fa niente per il settore"

In questi giorni si sarebbe dovuta tenere la fieraa Modena, cancellata però quest'anno dopo 28 edizioni. Una perdita che gli operatori delnon vogliono far passare sotto silenzio, 'silenzio che invece regna tra le istituzioni'. Parla Luciano Magnani presidente del Consorzio invernale del Cimone: "In questo periodoattirava l'attenzione di tutte le televisioni, giornali e social nazionali. Un evento che in questi anni ha portato nella nostra regione tutto il mondo europeo dello sci, a partire dalle aziende tecniche agli addetti ai lavori a tutti gli operatori maestri di sci che lavorano e vivono attorno al mondo della neve con la presenza -grazie alla Fisi- dei più famosi atleti delle vaie discipline, da Thoeni e Tomba e Razzoli, dalla Compagnoni a Goggia e Brignone ecc".