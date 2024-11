Papa | guerra ignobilepenso a bimbi Gaza

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 12.55 Un nuovo appello per la pace arriva dalal termine dell'Angelus."Preghiamo per la martoriata Ucraina,per Palestina Israele,Libano,Myanmar,Sud Sudan, per i popoli che soffrono per le guerre". "Lasempre è una sconfitta. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna,della falsità.Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane,ambiente",ha detto Bergoglio,ricordando "le 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a". Poi ha espresso vicinanza al popolo di Valencia.